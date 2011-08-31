Томенко про парламентську опозицію і п'яту колону

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що парламентська опозиція буде діяти більш злагоджено і координовано, ніж під час попередньої сесії ВР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, говорячи про початок сесії та її особливості з журналістам на Черкащині, він пояснив, що ситуація складається таким чином, що на осінню сесію ВР передбачена низка надзвичайно резонансних і конфліктних законопроектів, які, зокрема, стосуються земельної реформи, діяльності малого та середнього бізнесу, нових правил виборчих перегонів тощо.

Він наголосив, що за таких обставин для того, щоби донести до суспільства альтернативну точку зору, всі депутати, які діють як опозиційні, повинні максимально координувати свою діяльність у Верховній Раді.

Окрім того, за словами В.ТОМЕНКА, було б справедливо, щоб «та частина депутатів, яка формально досі перебуває у фракції НУ-НС та співпрацює або через уряд, або через місцеву виконавчу владу з Партією регіонів, зайняла своє «гідне» місце в більшості». «Щоб під час голосування не висвітлювалася певна кількість депутатів НУ-НС, які є своєрідною п’ятою колоною в парламентській опозиції», - зазначив він.

«Нема нічого страшного, що в реальній опозиції буде діяти 120 чи 130 депутатів, а не 170. Головне, щоб вони працювали координовано і дієво», - додав М.ТОМЕНКО.