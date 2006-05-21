В Італії страйкували манекенниці

В Італії відбувся тригодинний страйк представників світу моди, повідомляє телеканал ICTV.

Усі працівники цієї сфери - від дизайнерів до моделей, а також візажисти, фотографи і декоратори підтримали акцію протесту, організовану Асоціацією служби моди (АССЕМ), яка представляє провідні італійські будинки моди.

АССЕМ закликала усіх працівників модного бізнесу взяти в ній участь, щоб висловити своє невдоволення нечесною конкуренцією з боку іноземних агентств.

Президент АССЕМ Гуїдо ДОЛЬЧІ, розповідаючи журналістам про причини страйку, повідомив, що, "коли іноземні модельні агентства приїжджають працювати до Італії, їм навіть не доводиться платити податки". "А ми, коли приїжджаємо до Франції або США, крім сплати податків, змушені ще отримувати ліцензію на свою діяльність і реєструватися в торговельній палаті, - сказав Г.ДОЛЬЧІ. - Ми вимагаємо, щоб такі самі умови були створені і для наших конкурентів тут, в Італії".

Але, на думку президента АССЕМ, "вороги" італійської моди не лише за кордоном. "Керівники і головні редактори авторитетних італійських періодичних жіночих часописів систематично публікують статті з-за кордону, віддаючи перевагу Парижу або Нью-Йорку, що призводить до втрати десятків тисяч робочих місць в Італії, - поскаржився Г.ДОЛЬЧІ. - Не лише фотографи і фотомоделі, але і режисери, декоратори, візажисти, перукарі, прасувальниці втрачають свою роботу тому, що ці видання дедалі більше рекламують закордонні модні колекції, що, до всього іншого, розроблені італійськими стилістами і дизайнерами".