У Донецьку розгромили офіси комуністів (фото)

У Донецьку сьогодні вночі невідомі особи розгромили офіси обкому і міськкому КПУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі донецького обкому КПУ.

Згідно з повідомленням, зловмисники, зламавши вхідні двері, розгромили офісні приміщення - повалили і зламали сейфи, розкидали папери, розмалювали двері свастикою, завдавши значного матеріального збитку.

За словами прес-секретаря обкому КПУ Олени ВОЛИНЕЦЬ, в обкомі припускають, що ці дії носять «відверто політичний характер з метою залякати комуністів Донецької області, які активно борються за захист соціальних прав трудящих, пенсіонерів, проти викривлення радянської історії».

«Ми звернулися до правоохоронних органів з вимогою негайно знайти і покарати винних», - сказала О.ВОЛИНЕЦЬ і додала, що правоохоронні органи вже приступили до розслідування.