Щасливі діти народжуються у любителів шоколаду

Дієтологи і гінекологи США встановили, що споживання шоколаду під час вагітності позитивно впливає як на розвиток самої вагітності і її перебіг, являючи собою спеціалізований захист від різних стресових ситуацій, так і на розвиток майбутніх малюків.

Діти, що народилися у любителів шоколаду, були активнішими, менш полохливими, частіше сміялися і взагалі позитивно реагували на оточуюче. З чим пов`язані такі позитивні впливи на вагітність і розвиток дітей, вчені поки пояснити не можуть. Вони намагаються розрахувати оптимальну дозу прийому шоколаду, без нанесення шкоди організму майбутніх мам і їх дітей. В той же час, споживання великої кількості шоколадних продуктів не сприяє благотворному впливу. Сам по собі шоколад може викликати серйозні алергічні реакції. Достовірним залишається лише той факт, що шоколад виробляє активні речовини, що підвищують настрій.

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