Янукович не захотів коментувати реструктуризацію Нафтогазу
«Це наше внутрішнє питання»
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не захотів коментувати правові аспекти майбутньої реструктуризації НАК «Нафтогаз України», назвавши це внутрішньою справою країни.
Про це В.ЯНУКОВИЧ сказав журналістам у суботу в Душанбе, передає РІА “Новости”.
«Це наше внутрішнє питання. Це договір двох суб`єктів господарювання», - зазначив він.
Відповідаючи на питання про те, чи буде злиття «Газпрому» і «Нафтогазу», Президент України знов заявив: «Не буде».
Нагадаємо, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив у п`ятницю, що Київ планує ліквідувати «Нафтогаз», а всі існуючі угоди будуть переглянуті.
Прес-секретар прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА Дмитро ПЄСКОВ, у свою чергу, заявив, що перегляд газових угод з Україною можливий лише у разі злиття «Газпрому» з «Нафтогазом». А у разі реорганізації української газової компанії її правонаступник повинен буде нести зобов`язання перед Росією, виконуючи чинну угоду, додав він.
Крім того, 2 вересня Президент України В.ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру М.АЗАРОВУ до 1 жовтня 2011 року забезпечити підготовку і подати на розгляд Управляючої ради Комітету з економічних реформ проект програми реформування НАК «Нафтогаз України».