Янукович не захотів коментувати реструктуризацію Нафтогазу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не захотів коментувати правові аспекти майбутньої реструктуризації НАК «Нафтогаз України», назвавши це внутрішньою справою країни.

Про це В.ЯНУКОВИЧ сказав журналістам у суботу в Душанбе, передає РІА “Новости”.

«Це наше внутрішнє питання. Це договір двох суб`єктів господарювання», - зазначив він.

Відповідаючи на питання про те, чи буде злиття «Газпрому» і «Нафтогазу», Президент України знов заявив: «Не буде».

Нагадаємо, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив у п`ятницю, що Київ планує ліквідувати «Нафтогаз», а всі існуючі угоди будуть переглянуті.

Прес-секретар прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА Дмитро ПЄСКОВ, у свою чергу, заявив, що перегляд газових угод з Україною можливий лише у разі злиття «Газпрому» з «Нафтогазом». А у разі реорганізації української газової компанії її правонаступник повинен буде нести зобов`язання перед Росією, виконуючи чинну угоду, додав він.

Крім того, 2 вересня Президент України В.ЯНУКОВИЧ доручив прем`єр-міністру М.АЗАРОВУ до 1 жовтня 2011 року забезпечити підготовку і подати на розгляд Управляючої ради Комітету з економічних реформ проект програми реформування НАК «Нафтогаз України».