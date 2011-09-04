Експерт: слабка Україна Європі не потрібна

Святкування 20-ї річниці незалежності Україна в Брюсселі проявило проблему помилкового позиціонування нашої країни на міжнародній арені, заявив президент Європейської Асоціації Українців Олексій Толкачов.

Він зазначив, що приблизно "80-90% інформаційних повідомлень про Україну в західних ЗМІ носять підкреслено негативний характер".

"Україні сьогодні виглядає як слабка країна, країна-жертва, яка постійно скаржиться і просить допомоги, - цитує Українська правда. - Європі такі суб`єкти не потрібні, їй вистачає і власних проблем. Саме такий негативний імідж, неправильне позиціонування визначає неготовність ЄС прийняти Україну. Європа потребує сильних держав. Вона буде поважати ті народи, які поважають самі себе і можуть самі собі допомогти", - підкреслив він.

Глава ЄАУ, що імідж країни можна виправити кількома шляхами.

"Найкращий - на основі досягнень сьогодення. Їх, на жаль, не так уже й багато. Особливо з урахуванням політичної ситуації... Можна формувати позитивний імідж авансом, рекламуючи майбутні досягнення. Це сформує в Європі великі надії, пов`язані з Україною, але їх усім нам доведеться виправдати і відпрацювати тяжкою працею... Найнадійніший спосіб поліпшити імідж Україні вже сьогодні - зробити наголос на величній тисячолітній історії. Почати, зрештою, хвалитися не власними трагедіями, а величними звершеннями минулого", - пропонує він.