Компартія: за молодь сьогодні треба боротися

Компартія відстоює інтереси молоді. Про це вчора заявив лідер КПУ, голова парламентської фракції комуністів Петро Симоненко в ефірі Тернопільської ОДТРК.

За словами Симоненка, протягом трьох років до партії прийшли 35 тисяч осіб, 41% з них - молоді люди у віці до 40 років. Створено 54 студентських комуністичних організації.

"За молодь сьогодні треба боротися ... Щороку, коли у ВР розглядається Державний бюджет, комуністи завжди домагаються виділення коштів на будівництво житла для молоді. Також ми наполягаємо на тому, щоб в умовах кризи студентів-контрактників не виганяли з університетів за несплату за контрактом, а давали відстрочку ", - наводить слова лідера сайт КПУ.