Вперше після літніх канікул нардепи збираються на роботу

У понеділок, 5 вересня, депутати Верховної ради вперше вийдуть на роботу після літніх канікул.

Об 11:00 у парламенті відбудеться погоджувальна рада голів фракцій. А у вівторок очікується відкриття нової парламентської сесії.

Як повідомив глава фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, на дев'ятій сесії Ради шостого скликання в першочерговому порядку будуть розглядатися питання, пов'язані з виборами до ВР, зокрема, закон "Про вибори до Верховної ради".

"На сьогодні він підготовлений, я сподіваюся, що в перших числах вересня він буде зареєстрований, і у вересні ми вийдемо на його розгляд", - зазначив Єфремов.

Крім того, депутати планують розглянути закони про землю, а також остаточно ухвалити закон "Про пенсійну реформу". За словами Єфремова, цей закон "досить серйозно почистили", але необхідно проголосувати ще 42 поправки.

Нагадаємо, під час закриття попередньої сесії 8 липня спікер ВР Володимир Литвин висловив сподівання, що на наступній сесії депутати частіше досягатимуть порозуміння. Він також розраховує, що з наступної сесії "буде розуміння й з боку Кабінету міністрів місця призначення і ролі Верховної ради".

ТСН