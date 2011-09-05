Тимошенко висловила співчуття Меркель

Лідер партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО висловила співчуття канцлеру Німеччини Ангелі МЕРКЕЛЬ у зв’язку зі смертю її батька.

Про це повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я була дуже засмучена, коли дізналася, що Ваш батько пішов з життя. Я висловлюю Вам та Вашій родині мої щирі співчуття та молюся за Вас. Ваш батько був людиною віри, принципів та віддано служив Богу. Я захоплююся його мужністю, як людиною, яка прийняла виклик Дитріха Бонхьоффера, проживши життя подібне до Христа, поширюючи слова Бога на Сході. Я впевнена, що протягом усього свого життя він пишався Вашими досягненнями. У цю важку хвилину я думаю про Вас та Вашу родину і молюся за Вас", - йдеться у співчутті.

Батько А.МЕРКЕЛЬ Хорст Каснер помер 2 вересня на 86-му році життя.