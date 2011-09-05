Королевська: на країну насувається відразу три види криз

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, член фракції «БЮТ- Батьківщина» Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що сесія ВР повинна розпочатися з урядового звіту про виконану роботу за весь період.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Вона заявила, що безвідповідальний уряд повинен негайно відзвітувати у Верховній Раді про виконану роботу - перед загрозами другої хвилі економічної кризи.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, сьогодні на Погоджувальній раді вона озвучила свою відповідну вимогу.

«Ця сесія ВР повинна початися з урядового звіту про виконану роботу за весь період. Нагадаю скандальний факт: Уряд за півтора роки своєї роботи жодного разу не відзвітував у парламенті, а замість цього влаштовує паркетні заходи в Адміністрації Президента, де симулює реформаторську діяльність. Політика та PR замінили нашому уряду реальне керування економікою», - зазначила народний депутат.

За її словами, в уряду немає затвердженої програми взагалі, при цьому всій країні вкрай необхідна антикризова програма. «Смішно те, що фактично єдиною подобою такої програми є кредити МВФ. Але виконання їхніх вимог Кабмін фактично перекладає на український народ. Вся діяльність уряду зводиться до отримання чергового траншу від МВФ, виплачувати який будуть наші діти й онуки», - нагосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, така поведінка є безвідповідальною, особливо напередодні початку формування бюджету на 2012 рік, в якому Україна зустрічатиме Євро-2012.

«Ми не можемо собі дозволити такого легковажного ставлення до державних фінансів. Уряд повинен відзвітувати про виконання доходної частини бюджету 2011, щоб ми всі могли зробити висновки і прийняти відповідні заходи», - додала вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА наголосила, що якщо в уряду немає затвердженої парламентом програми, то очевидно, що в нього немає і програми захисту від кризи. «Парламент повинен взяти на себе відповідальність і терміново прийняти таку програму. Антикризовий пакет вже є у нас», - додала голова комітету ВР.

«Поки ж ми можемо констатувати, що на нашу країну насувається відразу три види криз. Перша пов`язана з положенням на зовнішніх ринках. Ціни на основу нашого експорту - метал - падають, міжнародні фінансові ринки лихоманить, нестабільні ціни на енергоносії. Друга криза пов`язана зі скороченням внутрішнього попиту. Населення зубожіє на очах, замість стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу його душать податками, зростає приховане і явне безробіття. Півтора року регуляторної політики уряду АЗАРОВА - це реалізація на практиці «азаровського принципу», коли влада заявляє бізнесу: «Ви нам або раби, або вороги!». Раби - це ті, у кого завтра можна відібрати все, вороги - це ті, у кого потрібно відібрати все сьогодні. При цьому ті регуляторні акти, які приймалися для звіту перед МВФ, просто не працюють. Боротьба з корупцією перетворилася де-факто в новий виток корупційного свавілля. Третя криза - це наслідки непрофесійності уряду. Такого немає в жодній європейській країні: джерело кризи - саме уряд! За один рік Україна пережила кілька рукотворних криз: криза з гречкою, паливна криза, продовольча криза. Ціни на продукти харчування в нашій традиційно аграрній країні вище, ніж у деяких країнах Європи», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також вона зазначила, що бездумна спроба уряду запровадити в Україні ринок землі вже викликала обурення більшості українців і може призвести до скуповування землі іноземцями та позбавлення мільйонів українців засобів для існування. Спочатку потрібно провести референдум, на який люди повинні дати мандат довіри владі на відкриття ринку землі, переконана вона.

Як заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА, непрофесіоналізм уряду відбивається і на міжнародних відносинах. «Фактично провалені переговори з Росією про ціну на газ. АЗАРОВ персонально відповідальний за зрив газових переговорів з Росією. Його неадекватні заяви в суді проти ТИМОШЕНКО про можливість переглянути газові угоди в разі доведення провини Юлії Володимирівни чітко показали Європі чисто політичне підґрунтя Печерського судилища. Тим більше, що цього ж дня лідер опозиції була заарештована» - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Некомпетентність уряду призвела до зриву переговорів з МВФ, який вже не бажає кредитувати нашу країну. Так скажіть мені, в чому сенс того поспіху, з яким на цю сесію виноситься пенсійна реформа, в яку закладена філософія: «З робочого місця - на цвинтар!», - наголосила народній депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА вимагає негайного звіту Кабміну у Верховній Раді. «Це повинно стати основним у порядку денному роботи ВР. «Я звертаюся до депутатів усіх фракцій - незалежно від політичного забарвлення: ми повинні невідкладно прийняти антикризову програму і дати оцінку роботі нинішнього уряду! Якщо уряд не може, то ми повинні взяти відповідальність за країну на себе!», - зазначила вона.