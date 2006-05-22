На першій сесії ВР депутатам читатимуть вірші

Партія регіонів і блок «Наша Україна» поки не визначились зі своїми кандидатурами в тимчасову президію Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві повідомив голова підгрупи з питань проведення урочистого засідання Верховної Ради України, відкриття сесії, формування тимчасової президії, лічильної комісії та організації роботи першої сесії ВР 5-го скликання Олександр ТУРЧИНОВ.

Він також повідомив, що комуністи, які будуть присутні в тимчасовій президії за квотою СПУ, незважаючи на домовленості, що в президію не будуть подаватись кандидатури лідерів політичних сил, подали кандидатуру Петра СИМОНЕНКА, але О.ТУРЧИНОВ вважає, що це питання буде вирішено.

Голова Підготовчої депутатської групи Іван БОКИЙ повідомив, що на сьогоднішньому засіданні буде остаточно прийнято рішення про церемонію відкриття сесії. Він розповів, що підгрупа О.ТУРЧИНОВА пропонує, аби урочиста церемонія розпочалась о 10.00. - пролунає вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну». Потім голова Верховної Ради України минулого скликання Володимир ЛИТВИН надасть слово найстарішому депутату за віком, присутньому у сесійній залі (найстаріший депутат, обраний за списками КПУ, – Іван ГЕРАСИМОВ – УНІАН). І.ГЕРАСИМОВ має зачитати присягу народного депутата, потім пролунає духовний гімн “Молитва за Україну” Миколи Лисенка і депутати піднімуться на третій поверх, де підпишуться під текстом присяги.

Після цього вони повернуться до сесійної зали, де пролунає Державний гімн України і буде офіційно відкрито сесію. Буде обрано тимчасову президію, після чого Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступить із зверненням.

Потім планується, що прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ виголосить заяву про відставку уряду, а Верховна Рада України, у свою чергу, доручить цьому уряду виконувати обов’язки до призначення нового.

За прогнозами І.БОКОГО, вся церемонія триватиме 30-35 хвилин. Після цього депутати перейдуть до розгляду кадрових питань.

В той же час він вважає нереальним розгляд вже в перший день питання про призначення керівництва парламенту.

Пленарні засідання продовжаться і у п’ятницю, і на наступному тижні.

Як повідомляв УНІАН, відкриття першої сесії Верховної Ради України п’ятого скликання заплановано на четвер, 25 травня.