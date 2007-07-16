Ющенко планує нові звільнення в регіонах

Заступник глави Секретаріату Президента Віктор Бондар не виключає, що найближчим часом буде змінено керівництво в декількох регіонах України.

"Це не останні кадрові призначення в регіонах. Зараз Президент вивчає діяльність кожної обласної адміністрації", - зазначив він в інтерв’ю 5 каналу.

"Попередньо ми говорили, що ще в 2-3 регіонах буде переглянуто склад керівництва. Не тільки обласного, а й районного рівня", - повідомив Бондар.

Відповідаючи на питання, про які регіони йде мова, заступник глави Секретаріату сказав: "Сьогодні є питання і по Заходу, є питання по Півдню надзвичайно актуальні, абсолютно складна ситуація залишається по Криму".

За його словами, в Криму "питання стоїть і про сьогоднішнього керівника уряду, і про керівництво Криму взагалі".

"У нас багато питань по діяльності правоохоронного блоку, по розвитку інфраструктури. Крим замість здравниці загальносвітового рівня перетворюється на дачний поселок", - зазначив Бондар.

Водночас у Центральній і Східній Україні, за його словами, "ситуація більш-менш стабільна, там є бачення по керівникам, що вони потужні і знаходяться на своїх місцях".

Разом з тим, Бондар підкреслив, що зміна керівництва областей не пов’язана з майбутніми парламентськими виборами. "Вибори тут ні до чого", - стверджує він.

Українська правда