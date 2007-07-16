Юристи Нашої України звинувачують партію Кінаха в поширенні ”дези”

Юридичний департамент “Нашої України” закликає Партію промисловців та підприємців України не дезінформувати суспільство та не висловлювати припущення стосовно можливого прийняття Вищим адміністративним судом України рішення на користь ПППУ.

Як повідомляє офіційний сайт об’єднаних демократичних сил, окрім того, що інформація про можливий перегляд ВАСУ постанови Печерського районного суду Києва, якою підтверджено виключне право делегатів міжпартійного з’їзду блоку “Наша Україна” приймати рішення стосовно “обнуління” власних виборчих списків, є непрямим тиском на суд, вона ще й не відповідає дійсності.

У повідомленні зазначається, що 17 липня, дійсно, відбудеться судове засідання у Вищому адміністративному суді України, але не по питанню перегляду постанови Печерського райсуду Києва по суті, а по питанню перегляду ухвали Апеляційного адміністративного суду Києва від 16 червня 2007 року, якою було відмовлено ПППУ в апеляційному оскарженні постанови Печерського районного суду Києва від 11 травня 2007 року.

ВАСУ відмовив ПППУ в касаційному перегляді постанови Печерського районного суду Києва від 11 травня та в зупиненні її виконання ухвалами від 4 та 5 липня 2007 року.

«Хотілося б відмітити, що в основу обгрунтування скарг і клопотань всіх рівнів ПППУ покладено твердження, що рішення про “обнуління” виборчих списків блоку “Наша Україна” приймалось без участі ПППУ, а тому є незаконним. Вкотре нагадуємо, що такому рішенню передувало попереднє виключення ПППУ зі складу блоку “Наша Україна”, а тому і не могло прийматись та оформлюватись за участю ПППУ”, зазначають юристи.

«ПППУ своє виключення зі складу блоку у визначеному законом порядку не оскаржила, хоча про наміри було озвучено на спеціальній прес-конференції Левом ГНАТЕНКОМ. Свідомо чи несвідомо, ПППУ замовчує факт своєї бездіяльності стосовно оскарження власного виключення та маніпулює підміною понять з метою отримання чи то політичних, чи то інформаційних дивідендів», йдеться у повідомленні.

Адміністративний суд не міг переглядати чинність рішень блоку політичних партій, оскільки пункт 4 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України виключає з юрисдикції адміністративних судів публічно-правові справи з приводу реалізації об’єднаннями громадян їх виключної компетенції, заяляють юристи.

У відносини із Центральною виборчою комісією з приводу внесення змін до виборчого списку вступив блок «Наша Україна», а не Партія промисловців і підприємців України, до того ж у резолютивній частині оскаржуваної постанови Центральної виборчої комісії №23 від 30 квітня 2007 року також відсутній висновок щодо чинності рішень міжпартійного з’їду блоку «Наша Україна» від 19 квітня 2007 року.

Тому, наголошують юристи, здійснюючи судовий контроль щодо цієї постанови, Печерський райсуд не мав права давати оцінку тим обставинам, щодо яких відсутній висновок відповідача, а Київський апеляційний адміністративний суд цілком обгрунтовано встановив відсутність правової заінтересованості ПППУ у вказаних правовідносинах.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Партії промисловців і підприємців заявила, що Вищий адміністративний суд України орієнтовно 17 липня розгляне справу щодо обнуління виборчого списку блоку «Наша Україна» до виборів 26 березня 2006 року.

Печерський райсуд Києва визнав законним виключення зі списку блоку "Наша Україна" усіх кандидатів в народні депутати, які не були обрані за результатами виборів у березні 2006 року.

16 червня Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення Печерського райсуду і відмовив ПППУ в розгляді апеляційної скарги.