Washington Post: Янукович прагне поновити співпрацю з Ашгабадом

Президент України Віктор Янукович здійснив візит до Туркменістану з надією поновити повноцінну енергетичну співпрацю з цією країною, в той час, як відносини України з традиційним постачальником газу - Росією, продовжують погіршуватися. Про це з посиланням на Associated Press розповідає американська газета Washington Post.

Як зазначає видання, Президент України заявив, що хоче поновити "повну співпрацю" між Україною і Туркменістаном у секторах нафти і газу, в контексті контрактів щодо закупівлі газу, які існували між двома країнами раніше.

Видання нагадує, що Туркменістан і Україна не мають спільних кордонів, а значить будь-яке постачання газу в межах двосторонніх контрактів може здійснюватися тільки територією Росії.

Як зазначили з цього приводу представники Туркменістану, країна має необхідний для такої торгівлі газ, але трубопровід, який використовувався для того, щоб доставляти газ до Росії, не завантажений на повну потужність ще з 2009 року, коли державна компанія "Газпром" різко обмежила закупівлю експортних енергоресурсів з країн Центральної Азії.

Бажання України зменшити імпорт російського газу пояснюється тим, що країна вважає зависокою ціну на такий газ. Нині Україна сплачує близько 355 доларів США за 1000 кубометрів російського газу, але хотіла б знизити ціну до 230 доларів. Україна також хоче на третину зменшити обсяги газу, який вона закупляє в Росії - до 27 мільярдів кубометрів щороку. Існуючий контракт вимагає від України сплати принаймні за 33 мільярди кубометрів газу щорічно, незалежно від фактичної кількості газу, яку імпортує країна.

Україна переконана, що навіть з урахуванням ціни на транзит, туркменський газ буде дешевшим для України за той, що пропонує Росія.

Washington Post нагадує, що після розпаду СРСР Україна була головним покупцем туркменського газу. Відповідно до п`ятирічного контракту Україна закуповувала в Туркменістану щорічно по 36 мільярдів кубометрів газу до 2006 року. Після завершення дії цього контракту Україна знову звернулася до Росії для покриття власних потреб у газі, хоча російська ціна на газ була значно вищою.

У власних коментарях для журналістів туркменський президент Гурбангули Бердимухамедов уникав згадки про те, чи обговорював він з Януковичем можливий газовий контракт, очевидно, намагаючись таким чином мінімізувати напругу між його власним урядом та Кремлем. Як зазначає видання, зв`язки між Туркменістаном та Росією значно охолонули після того, як у 2009 році стався вибух на магістральному трубопроводі на території Туркменістану, в якому уряди двох країн звинувачували одне одного. До цього моменту Москва закуповувала близько 40 мільярдів туркменського газу щороку. Таке постачання було частково відновлено за кілька місяців після вибуху, але у значно менших обсягах. Унаслідок цього, зазначає Washington Post, північний газотранспортний шлях з Туркменістану до Росії "недовикористовує" власну потужність на 35 мільярдів кубометрів газу щороку.

Укрінформ