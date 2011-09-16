Янукович у Ялті заявив про амбіції України

Україна має всі умови, щоб стати регіональним центром Східної Європи, вважає Президент Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на 8-му форумі Ялтинської європейської стратегії в Лівадії (Ялта, Крим).

«Ми прагнемо до цього. Але така мета може бути досягнута за умови проведення модернізації держави й поглиблення співпраці з нашими стратегічними партнерами», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Конференція зібрала близько 200 політиків, економістів, лідерів громадських організацій із понад 20 країн світу.