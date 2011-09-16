Газпром не бачить сенсу в пропозиції Януковича
Голубєв - на форумі в Сочі
Будівництво газопроводу "Південний потік", який передбачається прокласти від Росії до Європи по дну Чорного моря, через територію України економічно недоцільно.
Про це заявив журналістам заступник голови правління "Газпрому" Валерій ГОЛУБЄВ у кулуарах інвестиційного форуму в Сочі, передає РІА «Новости».
"Вона давно пропонує", - сказав В.ГОЛУБЄВ, коментуючи пропозиції Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про те, щоб "Південний потік" пройшов по території України.
"Можна було б провести через Крим, вийти в Євпаторії й далі - в Чорне море, але який сенс, коли можна просто напряму", - зазначив заступник голови правління "Газпрому".
На запитання, чи бачить він економічну доцільність у реалізації такої пропозиції, В.ГОЛУБЄВ відповів "Ні".