Чепак: Янукович зацікавлений у повному розслідуванні вбивства Гонгадзе

Президент України Віктор Янукович зацікавлений в об`єктивному, повному і прозорому розслідуванні усіх справ, які стосуються вбивства Георгія Гонгадзе. Позицію глави держави оприлюднила прес-секретар Дарка Чепак.

Останнім часом відбулося кілька суттєвих зрушень у розслідуванні, які здавалися неможливими ще кілька років тому. Водночас, глава держави закликає правоохоронні органи докласти максимум зусиль для проведення об`єктивного розслідування порушених кримінальних справ.

Президент упевнений, що крапку має поставити суд. "Люди мають знати правду, хоч би скільки років минуло з часу зникнення Георгія Гонгадзе", - зазначила прес-секретар.

Нагадаємо, Георгій Гонгадзе зник безвісти 16 вересня 2000 року. 2 листопада біля Таращі було знайдено обезголовлене тіло - як припускають, Георгія Гонгадзе.

Укрінформ