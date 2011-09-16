У ПР думають, що Янукович домовиться з Москвою, у БЮТ - що він навіть не пікне

Народні депутати по-різному бачать перспективи можливості зниження ціни на російський газ.

Про це УНІАН повідомили в Інституті Горшеніна, наводячи коментарі парламентаріїв з приводу закладеної в проекті державного бюджету на 2012 рік ціни на природний газ, що імпортується, у розмірі 414-416 доларів за тисячу кубометрів.

Зокрема, за словами депутата від Партії регіонів Олени БОНДАРЕНКО, «про всяк випадок внесли найгірший прогноз за ціною на газ, відштовхуючись від того, що якщо не вдасться домовитися про нову ціну, то тоді потрібно розраховувати витратну частину за максимальним тарифом на газ, який можливий на нинішній момент».

При цьому О.БОНДАРЕНКО відзначила, що Україна все ж таки серйозно розраховує на зниження ціни на газ, і у разі успішних переговорів із Росією бюджетні гроші, що з цього питання «звільнилися», перерозподіляться або на соціальні програми, або на інфраструктурні проекти.

Депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ дотримується іншої думки щодо можливості перегляду газових контрактів із Росією: «Я думаю, вони (влада) навіть самі не вірять в те, що ці контракти можуть бути переглянуті. А як вони можуть бути переглянуті, якщо Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, підписуючи Харківські угоди, визнав ці контракти?».

С.СОБОЛЄВ відзначив, що зараз ці контракти є складовою Харківських угод, за якими частину території України на 45 років здано під Чорноморський флот РФ. «Тому я думаю, що це все – велика гра. Після Харківських угод пан ЯНУКОВИЧ не може навіть слова пікнути проти цих контрактів», - вважає представник опозиції.