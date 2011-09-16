Карпачова відчула, що у Тимошенко - висока температура

Умови тримання Тимошенко у СІЗО не кращі, ніж в її сусідок по камері - Карпачова

Київ. 16 вересня. УНІАН. Умови тримання колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у Київському слідчому ізоляторі не кращі, ніж в її сусідок по камері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на прес-конференції Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА.

За її словами, у камері усі три місця зайняті і «особливих умов якихось не створено».

Вона зазначила, що кожний має право на те, щоб родичі передали телевізор або холодильник. «У жінок були і холодильник, і телевізор», - додала Н.КАРПАЧОВА.

Вона підтвердила, що Ю.ТИМОШЕНКО «дійсно на сьогодні є хворою».

За словами Омбудсмена, вчора, коли вона відвідувала її в ізоляторі, Ю.ТИМОШЕНКО було важко розмовляти і було зрозуміло, що «є певна хвороба з горлом. І я відчувала, що вона має достатньо високу температуру».

Як сказала Н.КАРПАЧОВА, Ю.ТИМОШЕНКО розповіла, що о 5-й годині ранку в неї підйом, а о 7-й годині вже треба виходити з камери, щоб їхати в суд.

За словами Н.КАРПАЧОВОЇ, Ю.ТИМОШЕНКО, як і будь-кому із затриманих, доводиться по півтори-дві години чекати у боксі в Печерському райсуді перед початком засідання.

Омбудсмен додала, що Ю.ТИМОШЕНО протягом 35 днів судових засідань поверталася у камеру о 21.00.

Вона повідомила, що Ю.ТИМОШЕНКО у її присутності відмовилася від того, щоб її обстежувала медична комісія Міністерства охорони здоров’я, і наполягає на тому, щоб лікуванням займався її особистий лікар.

Н.КАРПАЧОВА наголосила, що зверталася до судді Печерського райсуду Родіона КІРЄЄВА з тим, щоб змінити запобіжний захід для Ю.ТИМОШЕНКО.