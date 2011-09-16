Круглий стіл «Хто виграє від земельної реформи в Україні?»

У вівторок, 20 вересня, об 11.00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Хто виграє в результаті реалізації земельної реформи в Україні?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Якими мають бути перші кроки української влади в ході реалізації земельної реформи?

Як відіб'ється відкриття ринку землі і реалізація земельної реформи на сільському господарстві України та українському селі?

Європейський досвід відкриття ринку землі. Яких помилок необхідно уникнути Україні в ході реалізації земельної реформи і відкриття ринку землі?

Наскільки зміниться привабливість українського ринку землі і сільського господарства України для європейських інвесторів після реалізації земельної реформи?

Учасники круглого столу:

1. Жан-Жак ЕРВЕ – радник Правління з питань сільського господарства банку Credit Agricole Вank.

2. Сергій СВЯТКО – радник міністра аграрної політики України, директор ДП «Земельний фонд».

3. Валерій БЕВЗЕНКО – народний депутат України, заступник голови Комітету ВР з питань аграрної політики і земельних відносин.

4. Геннадій НОВІКОВ – голова Аграрного союзу України.

5. Борис БЕРЕНШТЕЙН – голова Асоціації «Союз бірж України».

6. Народні депутати України.

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