Клюєв: Ми вже біля перегородки і стукаємо

Перший віце-прем`єр-міністр України, міністр торгівлі і економічного розвитку Андрій КЛЮЄВ розраховує, що Україна і Євросоюз підпишуть Угоду про асоціацію найближчим часом, можливо, до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на 8-му форумі Ялтинської міжнародної стратегії.

«Ми вже дуже близько підійшли до тієї перегородки, яка розділяє палубу корабля: на вищій палубі Європейський Союз, а ми вже біля перегородки і стукаємо – шановні друзі, давайте відкриємо ці двері...», - сказав А.КЛЮЄВ.

«Я сподіваюся, що ми з вами прочинимо ці двері вже цього року», - сказав він, звертаючись до європейських експертів.

За словами А.КЛЮЄВА, Україна веде дуже активні переговори щодо підписання Угоди про асоціацію і створення Зони вільної торгівлі.

А.КЛЮЄВ висловив надію, що основні документи будуть підготовлені вже в середині грудня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Ялті комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ на зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ заявив, що Україна і Європа виходять на фінальну стадію підписання угоди про асоціацію.