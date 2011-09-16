Омбудсмен заявляє про нелюдські умови в Лук’янівському СІЗО

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА заявляє про нелюдські умови тримання ув’язнених у Лук’янівському СІЗО Києва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Уповноваженого, посилаючись на результати перевірки Н.КАРПАЧОВОЮ СІЗО 15 вересня 2011 року.

За висновком омбудсмана України, катастрофічне переповнення слідчого ізолятора є головною проблемою, а причина цього – зловживання правоохоронцями та суддями правом на арешт; судова тяганина з розглядом справ (порушення розумних строків розгляду справ); відсутність належного правового поля. Так, до уповноваженого з прав людини за 8 місяців минулого року надійшло 452 звернення про незаконність арештів, а за аналогічний період цього року – удвічі більше - 936 звернень. У Лук’янівському СІЗО на початок 2011 року було 769 підслідних, сьогодні – вже 1377, тобто зростання становить 79%.

Н.КАРПАЧОВА зазначає, що нею виявлені “кричущі випадки порушення прав ув’язнених жінок – для них наразі не вистачає 36 місць”. Крім того, зазначається, що дехто з ув’язнених перебуває в умовах СІЗО з 2006 року.

Також у прес-службі омбудсмана зазначають, у медчастині СІЗО на даний час утримується 47 хворих на активну форму туберкульозу, що становить “загрозу життю і здоров’ю як ув’язненим, так і персоналу СІЗО, слідчим, адвокатам”.

У зв’язку з цим уповноважений з прав людини наполягає, зокрема, на запровадженні у КПК України права підсудного оскаржити до апеляційного суду постанову про його арешт.

Омбудсман України наголошує, що держава “не має морального права поміщати людину за грати, якщо там не створено елементарних умов для її тримання”. За її словами, “керівництво СІЗО за відсутності наявних місць мало б відмовляти в прийнятті ув’язнених”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Державна пенітенціарна служба України розповсюдила заяву начальника Київського слідчого ізолятора Ігоря ШЕЙКІНА про те, що він не бачить підстав для своєї відставки у зв`язку з нібито неналежним наданням медичної допомоги заарештованим у СІЗО.