Кучма пояснив різницю між арабськими революціями і "помаранчевою"

Україна і світ повинні винести уроки з арабських революцій.

Таку думку висловив Президент України в 1994-2005 роках Леонід КУЧМА під час дискусії про революції в Північній Африці на 8-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, повідомили УНІАН у прес-службі YES.

У своєму виступі Л.КУЧМА зауважив, що найперша і найважливіша відмінність української революції від арабських – повага до життя людини, незастосування сили. За його словами, незважаючи на всю складність процесів, що відбувалися під час президентської виборчої кампанії у 2004 році, всі політичні інститути і сили доклали всіх зусиль, аби революція відбувалася в мирному європейському руслі.

«Потрібна була воля Президента, щоб правоохоронні органи і силові структури діяли в рамках закону. І треба віддати належне всім політичним лідерам – і «біло-синім», і «помаранчевим», за те, що ми не допустили застосування сили. Ми довели, що ми – європейці. І ми в цьому сенсі підтримали і Європу. Складно собі уявити, що було б, якби ситуація розвивалася за іншим сценарієм», – сказав він.

Л.КУЧМА також зауважив, що друга істотна відмінність української революції в тому, що вона проходила на тлі економічного зростання і не була пов`язана з економічними проблемами.

Крім того, за його словами, на відміну від арабських країн, проблеми багаторічної незмінності політичних лідерів в Україні перед Помаранчевою революцією не існувало. «Незважаючи на рішення Конституційного Суду, я вважав, що два президентські терміни для мене достатньо. Люди повинні відпочити від лідерів, подивитися на інших», – наголосив Л.КУЧМА.

Незважаючи на ці принципові відмінності, він вважає, що Україна і світ в цілому повинні винести уроки з того, що відбулося і відбувається на Африканському континенті. Зокрема, мова йде про роль міжнародних інститутів. «Нам би хотілося, щоб роль ООН була роллю. Щоб рішення Ради Безпеки виконувалися, щоб була довіра до цих структур», – підкреслив він.