Єфремов дізнався, що українська опозиція «працює проти держави»

Голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов упевнений, що представники опозиції блокують євроінтеграційні спрямування України. Про це, як повідомляє прес-служба партії, він заявив сьогодні під час Погоджувальної ради Верховної Ради.

"Минулого тижня я активно пропрацював декілька днів в Європарламенті, зустрічався з багатьма представниками практично усіх політичних фракцій, які працюють в Європарламенті. І усі вони називають прізвища наших опонентів, представників опозиції, які не виїжджають з Європи без однієї вимоги - нічого не підписувати з керівництвом України", - повідомив Олександр Єфремов.

Він переконаний, що це антидержавна позиція. "Я просив би керівників цих фракцій стримати свій запал, тому що зрештою вони працюють проти держави", - заявив політик.

Також Олександр Єфремов відмітив, що в України є усі можливості для того, щоб в грудні цього року підписати Угоду про асоціацію, договір про зону вільної торгівлі з ЄС і про лібералізацію візового режиму.