Депутат: у Тимошенко немає шансів вийти на волю

В оточенні екс-прем’єра, лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО не вірять ані в її виправдання, ані в амністію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Кіровограді повідомив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина», соратник екс-прем’єр-міністра Валерій КАЛЬЧЕНКО.

На його думку, сподівань на інший варіант, окрім отримання Ю.ТИМОШЕНКО терміну ув’язнення від 7 до 10 років, немає.

«Не вірю в можливість амністії. Для цього треба, щоб вона слізно звернулась до Президента з відповідним проханням, визнала свою провину. ТИМОШЕНКО ніколи цього не зробить», - зазначив В.КАЛЬЧЕНКО.

За його словами, не йтиме мова і про умовний термін, оскільки стаття Кримінального кодексу, за якою звинувачують екс-прем’єра, передбачає позбавлення волі на строк від 7 років, тоді як умовно можна засудити людини лише до 5 років.

«Єдина надія на Європейський суд з огляду на велику кількість порушень, допущених у ході судового процесу», - підкреслив народний депутат.

В.КАЛЬЧЕНКО також підтвердив намір політичної партії ВО «Батьківщина» брати участь в парламентських виборах в наступному році.

«На засіданні фракції ми неодноразово розглядали це питання. Де б не перебувала Юлія Володимирівна, вона залишиться лідером нашої політичної сили. Питання правонаступництва не стоїть. Стосовно кандидатів по мажоритарних округах Кіровоградщини кандидатури вже узгоджені. Про порядок формування списків говорити ще зарано», - зазначив депутат.