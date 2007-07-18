Рудьковський звинувачує Балогу у політиканстві і нагадує про свої досягнення

Міністр транспорту та зв’язку Микола Рудьковський вважає заяву глави секретаріату президента Віктора Балоги щодо необхідності його відставки у зв’язку з аварією на Львівщині "політиканством" і вбачає у ньому неприховані політичні інтереси.

Про це він заявив у вівторок, повідомляє прес-служба Мнітрансзв’зку.

"Я би не хотів, щоб роботу Міністерства транспорту та зв’язку України переносили в політичну площину. Якщо пан Балога у всіх тих ситуаціях, які відбуваються в Україні, бачить лише політичний підтекст, то, мабуть, в своїх оцінках виходить з політичних міркувань як керівник штабу "Нашої України", - сказав Рудьковський.

При цьому міністр зазначив, що Балозі потрібно було б порадитися з президентом щодо дійсної реалізації роботи, спрямованої на забезпечення належної безпеки при перевезенні вантажів.

"Коли у 2000 році Віктор Ющенко був прем’єр-міністром, був прийнятий закон "Про перевезення небезпечних вантажів" і, незважаючи на пряме доручення уряду протягом 6 місяців розробити та втілити загальнодержавну програму безпеки перевезення небезпечних вантажів, з того часу ніхто палець об палець не вдарив щодо реалізації цього закону", - зазначив Рудьковський.

"І лише під моїм керуванням міністерство системно розпочало цю роботу. Ми вже прийняли рішення уряду по обмеженню перевезення небезпечних вантажів на авіаційному транспорті, провели і прийняли спільне з МНС щодо питань небезпечних вантажів у портах", - підкреслив він.

Крім того, Рудьковський зазначив, що в червні цього року Мінтрансзв’язку розроблено Комплексний план заходів із забезпечення перевезення небезпечних вантажів по території України та оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з цими перевезеннями, на 2007-2010 роки.

За його словами, серед основних заходів плану – розробка концепції та державної програми підвищення безпеки перевезення небезпечних вантажів, порядку здійснення контролю під час їх перевезень, інструкції про порядок взаємодії під час ліквідації наслідків аварій, що виникають при перевезенні небезпечних вантажів та низка інших.

Як відомо, у понеділок ввечері у Львівській області зійшли з рейок 15 вагонів із жовтим фосфором, 6 із яких зайнялися, утворивши токсичну хмару. Постраждали понад 20 осіб.

У вівторок Балога заявив, що Кабінет міністрів має зробити висновки щодо аварії у Львівській області і прийняти відповідні рішення, серед яких відставка Рудьковського з посади міністра транспорту й зв`язку.

Українська правда