В Азарова відхрещуються від скасування пільг

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО запевняє, що проектом державного бюджету на 2012 рік не передбачено скорочення жодних пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ф.ЯРОШЕНКО заявив сьогодні під час брифінгу.

«Проект державного бюджету на 2012 рік не забирає жодної пільги, а навпаки - якраз фінансує всі законодавчі ініціативи, які вже діють в нашій державі», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Він нагадав, що у 2010 році були профінансовані видатки, які передбачали надання пільг на суму 30 млрд. грн., і відбувалося фінансування відповідних пільг протягом поточного року.

Як повідомляв УНІАН, разом з тим передбачається скасування низки пільг урядовим законопроектом "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127), який був прийнятий Верховною Радою у першому читанні 9 вересня.

Зокрема, йдеться про пільги для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій і особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.