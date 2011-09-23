Київ і Вашингтон відгородять ЗМІ від деталей зустрічі Обами і Януковича

Київ і Вашингтон домовилися не акцентувати увагу на фактах зустрічей президента України Віктора Януковича з американським колегою Бараком Обамою та держсекретарем США Хілларі Клінтон.

За інформацією ZN.UA, сторони досягли відповідної домовленості ще на етапі планування зустрічей. Сторони також вирішили не розголошувати подробиці переговорів.

Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомляли про те, що Б.Обама в ході зустрічі з В. Януковичем заявив про проблеми з демократією в Україні і про те, що Вашингтон не має наміру закривати на це очі. Пізніше посольство США в Україні цю інформацію спростувало.