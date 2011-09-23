Терьохін розказав, як нардепи сьогодні купляли валюту

Опозиція вимагатиме скасування постанови Нацбанку щодо необхідності пред’явлення документів при обміні валют.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу народний депутат України Сергій ТЕРЬОХІН (фракція "БЮТ-Батьківщина").

Він наголосив: «Ми категорично заперечуємо проти такого методу збирання інформації, яка є конфіденційною, і будемо вимагати від НБУ скасування цієї постанови до створення автономної закритої системи збирання і накопичення даних про громадян».

С.ТЕРЬОХІН повідомив, що група народних депутатів від фракції "БЮТ-Батьківщина" сьогодні завітала до деяких банків, які розташовані біля Верховної Ради і спробувала купити або здати валюту.

«Всупереч постанові НБУ, в них (в народних депутатів – УНІАН) не прийняли будь-які посвідчення, в тому числі депутатські, водійські права, мотивуючи це тим, що треба приносити тільки національний паспорт і робити ксерокопію цього паспорта», - сказав С.ТЕРЬОХІН.

Він наголосив, що збирання ксерокопій паспорту може призвести до того, що дані людей «можуть бути використані для кримінальних цілей, оскільки інформація - не захищена».

Він також підкреслив, що це може призвести і до того, що проводитимуться «політичні репресії, оскільки цей масив даних громадян буде незрозуміло кому належати».

Депутат наголосив, що без створення автономної закритої системи даних про громадян така постанова НБУ не має діяти.