Єфремов сказав, чому Янукович на переговори з «тандемом» їде один

Голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ упевнений, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зможе досягти компромісу на переговорах з президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ, незважаючи на всі складнощі.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН у РФ перед початком XII з`їзду російської партії влади «Єдина Росія» в Москві, куди делегація «регіоналів» прибула як гості.

«У нас Президент достатньо підготовлений для того, щоб вести переговори на такому рівні», - сказав О.ЄФРЕМОВ, відповідаючи на запитання, чому В.ЯНУКОВИЧ буде один на переговорах з російським керівництвом.

«Я не думаю, що переговори будуть простими. Вони будуть складними, але зрештою керівники вийдуть на конструктив», – припустив О.ЄФРЕМОВ.

Він також зазначив, що в Москві в цей час перебуватиме перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, і всі керівники, які знаходяться зараз у Москві, готові взяти участь у цих переговорах у разі потреби.

О.ЄФРЕМОВ переконаний, що сам факт проведення такої зустрічі свідчать про те, що відносини між Україною і РФ перебувають у конструктивній стадії розвитку.

«Триває діалог між керівниками держав, а те, що нам дісталася спадщина важка, – відомо всім. Треба знайти рішення, як цей спадок подолати», - сказав він.

За його словами, якби не було договору, підписаного 19 січня 2009 року і 15% обвалу ВВП, то сьогодні ситуація в Україні була б інша.

«Україна сьогодні, на жаль, змушена платити за газ величезні суми за цим контрактом, вони перевищують ті, які платить Німеччина», - заявив О.ЄФРЕМОВ.

При цьому він підкреслив, що вартість транзиту газу з України в Німеччину становить 70 доларів за 1 тис. кубометрів. Тому, вважає політик, у президентів «є предмет для розмови».

У той же час О.ЄФРЕМОВ зазначив, що російському керівництву, маючи такий аргумент (договір 2009 року) в передвиборний період, «важко приймати рішення».