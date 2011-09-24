Янукович везе до Росії серйозні пропозиції

Президент Україна Віктор ЯНУКОВИЧ їде до Росії з пропозиціями, які викличуть серйозний інтерес, заявив голова МЗС України Костянтин ГРИЩЕНКО в ефірі телеканалу "Інтер".

"Я переконаний, що наш президент везе такі пропозиції (Москві), які викличуть серйозний інтерес і стануть саме предметом серйозного обговорення", - сказав міністр, коментуючи майбутній візит В.ЯНУКОВИЧА.

Він зазначив, що після таких пропозицій, як мінімум, буде дано аналіз станові нинішніх справ у двосторонніх відносинах.

"Результатом переговорів, як мінімум, буде серйозний аналіз того стану, де ми сьогодні знаходимося (у відносинах з РФ), і з нашого боку буде серйозний сигнал на пошук такого компромісного рішення, яке враховувало б наші інтереси, і також не ігнорувало інтереси Російської Федерації", - сказав К.ГРИЩЕНКО.

При цьому міністр не уточнив, що це за пропозиції, і якої сфери вони стосуються, зауважує РІА "Новости".