Нові депутати ВР домовились лише на дві третини

На сьогоднішньому засіданні підгрупи з питань переліку предметів, відання та принципів формування комітетів ВР п’ятого скликання на дві третини погоджено питання з точки зору назви і предмету віддання комітетів в новобраній ВР, але в третині питань є розходження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам голова підгрупи Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що всі ці питання вимагають вирішення на рівні керівників відповідних політичних сил.

За його словами, кількість комітетів згідно з різними пропозиціями можуть коливатися від 22 до 28.

«Взагалі є така твереза думка, щоб мінімально міняти кількість комітетів, оскільки це пов’язано з дуже багатьма організаційними питаннями в апараті Верховної Ради», - пілдкреслив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

В той же час, він зазначив, що «є ще пріоритетні комітети».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи обговорювалося питання щодо того, які комітети можуть бути передані опозиції, він зазначив, що це не прерогатива і не питання, яке може розв’язати не тільки підгрупа, але й робоча група по підготовці першого засідання ВР.

За його словами, «це є предметом політичних консультацій”, між політичними силами, що пройшли до парламенту.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ повідомив, що на сьогодні є три основні позиції з даного питання, зокрема, що поділ керівництва комітетами має відбуватися пропорційно до чисельності фракції.

За його словами інша позиція полягає в тому, щоб опозиції залишити певні комітети. Він зауважив, що третя позиція полягає в тому, щоб опозиції не давати жодного керівництва на рівні голови комітету, а лише на рівні заступників.