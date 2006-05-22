Тимошенко стала головою фракції

В офісі БЮТ відбулося перше робоче засідання фракції Блоку Юлії Тимошенко.

Як повідомили УІНАН у прес-службі БЮТ, лідером фракції одноголосно обрано Юлію ТИМОШЕНКО, першим заступником – Олександра ТУРЧИНОВА, заступниками – Миколу ТОМЕНКА та Василя ОНОПЕНКА.

Під час засідання було розглянуто ряд питань та прийнято рішення, про які буде повідомлено додатково.