Тимошенко стала головою фракції
19:49, 22 травня 2006Політика
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Фракція вже прийняла кілька рішень
В офісі БЮТ відбулося перше робоче засідання фракції Блоку Юлії Тимошенко.
Як повідомили УІНАН у прес-службі БЮТ, лідером фракції одноголосно обрано Юлію ТИМОШЕНКО, першим заступником – Олександра ТУРЧИНОВА, заступниками – Миколу ТОМЕНКА та Василя ОНОПЕНКА.
Під час засідання було розглянуто ряд питань та прийнято рішення, про які буде повідомлено додатково.
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