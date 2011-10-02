Грищенко каже, що Україна «не мінятиме справу Тимошенко на членство в ЄС»

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що "справа" екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО не може стати розмінною монетою в обмін на фіксацію в Угоді про Асоціацію норми про членство України в ЄС.

Про це він заявив в інтерв’ю 5-у каналу в суботу.

"Ні Президент, ні будь-то у виконавчій владі не може давати таких гарантій, бо справа знаходиться на розгляді в судовій гілці влади", - сказав міністр. За словами К.ГРИЩЕНКА, навіть якщо представники влади почнуть про це говорити, то вони в такому випадку самі визнають, що в Україні судова влада не є незалежною. "Ніхто за судову владу ніяких гарантій давати не може", - сказав він.

К.ГРИЩЕНКО наголосив, що наше право бути у Європейському Союзі, в разі досягнення всіх критеріїв, необхідних для членства, закладене в самих статутних документах Євросоюзу. "Тому, з однієї сторони, є декілька країн, які зараз, виходячи із внутрішньої політичної ситуації не готові публічно підтримати фіксацію в самих документах угоди про Асоціацію нашу європейську перспективу. А з іншої сторони вони кажуть, що це у вас і так є, оскільки це закладено в статутних документах", - сказав К.ГРИЩЕНКО. При цьому він додав, що Україна буде вимагати, щоб таке положення було.

Міністр переконаний, що неможливо закінчити великий європейський проект без України. "Україна – велика держава, це не Албанія, це не Македонія, це не Хорватія. Все те, що є не великим, воно перетравлюється легше. А такий великий шматок як Україна, він не перетравлюється, він додається до тіла Європейського Союзу. І звичайно, так само, як Польща – це буде впливовий, серйозний гравець, з яким доведеться рахуватись всім основним старим членам Євросоюзу", - додав К.ГРИЩЕНКО.

Він припустив, що дуже багато країн відчувають, що можлива якась конкуренція щодо впливу в середині самого Євросоюзу. "Переконаний, що це не правильна аргументація тих, хто є україноскептиками. Ми протягом 20 років показували, що ми здатні бути позитивними шукачами компромісних рішень, хоча будемо жорстко відстоювати завжди свої інтереси, як ми це робимо зараз в рамках погодження параметрів зони вільної торгівлі», – зазначив К.ГРИЩЕНКО.