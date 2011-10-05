Більшість не пропустила законопроект Кириленка про «статтю Тимошенко»

Верховна Рада України не включила до порядку денного проект закону «Про внесення змін до статті 364 Кримінального кодексу України» (щодо декриміналізації відповідальності окремих службових осіб), внесений народним депутатом України В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, за включення законопроекту до порядку денного засідання проголосувало лише 154 народних депутатів (при необхідних 226 – УНІАН) із 426 зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів, КПУ, Народної партії.

«За» проголосували двоє народних депутатів з групи «Реформи заради майбутнього» та 6 позафракційних.

Даним законопроектом передбачалося декриміналізувати статті, за якими обвинувачують екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО та екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.