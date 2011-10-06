Єпископи УГКЦ написали листа Януковичу

Єпископи Української Греко-Католицької Церкви написали лист Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, в якому висловили стурбованість через порушення політиками напередодні виборів мовного питання, через проблему еміграції та стану правосуддя

Про це під час прес-конференції в УНІАН повідомив глава УГКЦ блаженніший Святослав (ШЕВЧУК).

“У листі ми підтримали євроінтеграційні наміри нашого президента. А відтак засвідчили, що наші спільноти закордоном можуть тут послужити. Дуже важливо, щоб ми, як народ, відбулися у спільноті народів Європи” – зазначив він.

“Ми підкреслили, що наші громади за межами України є складовою частиною українського народу”, – наголосив блаженніший СВЯТОСЛАВ.

«Впродовж 20 років української незалежності ми стали свідками масової еміграції з України мільйонів осіб, які змушені були покидати свою рідну землю, щоб забезпечити виживання своїм дітям і родинам», - зазначається в листі. «Чому наша Українська держава мовчки спостерігає, як її покидають висококваліфіковані працівники: вчителі, медики та інженери? Невже вони нам не потрібні вдома?» − запитують автори документа і додають: «Вважаємо, що держава повинна якнайшвидше створити ефективний виконавчий орган, який буде здійснювати державну політику стосовно наших емігрантів та захищатиме їхні права в кожному куточку світу, як у східній, так і західній діаспорі. Не менш важливим є створення нових робочих місць в Україні та здійснення заходів щодо повернення наших співвітчизників на рідну землю».

Глава УГКЦ також повідомив, що автори листа висловили стурбованість стосовно мовного питання в Україні. “Ми зі стурбуванням сприйняли звістку про те, що деякі політичні партії в країні знову починають спекулювати мовним питанням. Це дуже небезпечно, тому що це стосується гідності українського народу” – підкреслив блаженніший СВЯТОСЛАВ.

Також він зазначив, що Українська Греко-Католицька Церква дуже стурбована станом правосуддя в Україні.

“Коли Закон використовується для того, щоб обмежувати або забирати права і свободи, тоді це перетворюється на беззаконня” – зазначив блаженніший СВЯТОСЛАВ.

Він додав, що часто в Україні особи, які приймають ті чи інші рішення, не до кінця розуміють природу Церкви. Автори звернення також подякували Президенту за зустріч із членами Всеукраїнської ради Церков, що відбулася 21 квітня. “Ми подякували за ті його заяви, що держава повинна однаково ставитися до всіх конфесій. Хоча ми відзначили, що на місцях це не завжди відбувається саме так” – зазначив блаженніший СВЯТОСЛАВ.