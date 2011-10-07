Донецькі шахтобудівники вимагають від міністра заплатити за роботу

Працівники державних підприємств шахтобудівного комплексу Донецької області вимагають від міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія БОЙКА оплатити виконані ними роботи з відновлення аварійних шахт і повідомляють, що їхні підприємства сьогодні на грані ліквідації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України, відповідний лист на ім`я Ю.БОЙКА було відправлено до Києва.

«На підприємствах шахтобудівного комплексу Донецької області через недостатнє виділення з держбюджету коштів для фінансування будівництва об`єктів вугільної галузі і відсутності у шахт власних джерел для розрахунку за виконані роботи, трудящих переводять на неповний робочий тиждень, відправляють у неоплачувані відпустки, збільшується заборгованість із заробітної плати і необхідних відрахувань до Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування», - йдеться в листі, направленому за дорученням трудових колективів головою Донецької шахтобудівної територіальної організації Укрвугілляпрофспілки Володимиром ЛАЩЕНКОМ міністрові Ю.БОЙКУ.

У листі наголошується, що ситуація, яка «склалася, привела шахтобудівників державного сектора на грань реальної ліквідації, а затверджена урядом програма з розвитку вугільної галузі не виконується, припинена проходка вертикальних стволів».

При цьому шахтобудівники повністю виконують покладені на них обов`язки.

Так, відповідно до затвердженого Міненерговугіллям графіка, виконано аварійно-відновні роботи в скіповому стволі після пожежі на шахті «Межирічанська» (ДП «Львівугілля») і цілий ряд не врахованих проектно-кошторисною документацією необхідних робіт, а борг у 3 млн. 200 тис. грн. державою дотепер не погашено. ТОВ «Шахтобудівна компанія «Донецкшахтопрохідка» за рахунок власних коштів, що надходять від будівництва інших об`єктів, ледве виплачує заробітну плату і витрати на відрядження шахтобудівникам та інженерно-технічним працівникам, зайнятим на шахті «Межирічанська», але їх не компенсують, нарікають шахтобудівники.

Така сама ситуація склалася і на інших об`єктах.

Наприклад, на шахті ім. Бажанова ДП «Макіївугілля», що постраждала в результаті липневої аварії, обсяги відновних робіт вже виконано на 1 млн. 700 тис. грн., але шахтобудівники «ще не одержали ані копійки за свою працю».

«Сьогодні шахтобудівники знов зіткнулися з ганебним явищем – зростанням заборгованості із заробітної плати, у підприємств немає можливості в повному обсязі виконувати соціальні гарантії і зобов`язання перед трудовими колективами, а обіцяні бюджетні кошти так і прийшли з Києва, що ще більше «підігріло» невдоволеність людей», - нарікає В.ЛАЩЕНКО.

«Шахтобудівники не хочуть знов одержати багатомісячні борги із зарплати. Вони вимагають гідної оплати затрачених сил. І єдина на сьогодні можливість вирішити ці проблеми державним шахтобудівним підприємствам – своєчасно виділити бюджетні кошти», - висновується в повідомленні.