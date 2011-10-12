Вирок Тимошенко - зразок криміналізації політики

Співдоповідачі ПАРЄ по Україні Майліс РЕПС та Марієтта ПУРБЕ-ЛУНДЕН розчаровані вироком екс-прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у їхній заяві, розповсюдженій прес-службою Ради Європи.

«Це приклад криміналізації процесу прийняття політичних рішень», - зазначається у заяві.

«З нашої точки зору це несприйнятно», - зазначають співдоповідачі.

На їхнє переконання, сьогоднішнє рішення суду ще раз підкреслило потребу у повному реформуванні кримінальної судової системи в Україні відповідно до рекомендацій ПАРЄ.

Співдоповідачі також заявили про намір підняти це питання на найвищому рівні під час свого візиту до України 2-4 листопада.