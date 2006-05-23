Тимошенко одягне депутатів від БЮТ в уніформу

На першому засіданні Верховної Ради нового скликання депутати від Блоку Юлії Тимошенко будуть одягнені у светри з "серденьками" – символікою БЮТ на виборах.

Про це в інтерв`ю "Комсомольской правде в Украине" розповів депутат від БЮТ з Івано-Франківська Дмитро Шлемко.

"Із собою я взяв три костюми, один з яких зараз на мені. Але на перше засідання Верховної Ради піджак не знадобиться. Нам повідомили, що всі 120 депутатів від Блоку Юлії Володимирівни будуть на урочистому засіданні в білих светрах з "серденьками". Так що потрібні тільки штани", - сказав він.

Водночас депутат від Партії Регіонів Юрій Чмирь розповів, що привіз із собою шість костюмів.

"А щодо вражень від номера (у готелі "Київ", де будуть жити іногородні депутати) – великих тріщин на стінах нема, і це вже радує", - сказав Чмирь.

Газета також пише, що в парламенті є "ще один Чмирь" - депутат із Соцпартії Сергій Чмирь.

Українська правда