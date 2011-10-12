Що думають українці про вибори без Тимошенко (опитування)

Більшість громадян України - 53,1% - негативно ставляться до того, що влада унеможливить участь Юлії ТИМОШЕНКО в парламентських виборах 2012 року.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

Водночас, третина опитаних - 33,3% - поставилась до цього позитивно. Не змогли визначитись 13,6%.

При цьому більшість українців - 55,3% - вважають, що парламентські вибори 2012 року не будуть демократичними та легітимними без участі Ю.ТИМОШЕНКО. Протилежної думки дотримуються 28,7% опитаних. Не змогли визначитись 16%.

У Східному регіоні відносна більшість респондентів - 44,3% - вважають, що парламентські вибори будуть демократичними та легітимними без участі Ю.ТИМОШЕНКО.

Переважна більшість населення Західного та Центрального регіонів – відповідно, 63,9% і 71,5% - і відносна більшість Південного регіону - 42,6% - вважають, що парламентські вибори 2012 року не будуть демократичними й легітимними без участі Ю.ТИМОШЕНКО.

*** Опитування проводилося 1-7 жовтня 2011 року. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки не перевищує ±2,9%.