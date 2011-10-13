Чи вірять українці у вину Тимошенко (опитування)

Серед українських громадян на 4% більше тих, хто упевнений у винуватості екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко, ніж тих, хто дотримуються протилежної думки. Про це свідчать результати опитування, що проводилося Центром соціальних досліджень "Софія" ще до винесення Печерським районним судом Києва у "газовій справі" звинувачувального вироку, повідомляє For-Ua з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найчастіше (у 43,5% випадків) респонденти вважають що звинувачення суду є обґрунтованими, дещо менше опитаних (39,2%) дотримуються протилежної думки. Немало (17,3%) опитаних не визначилися з відповіддю", - відзначається в аналітичному звіті центру, опублікованому на їхньому офіційному сайті.

При цьому результати опитування сильно варіювалися залежно від регіону проживання респондентів. "У Донбасі і Криму, а також на південному сході виразно домінує точка зору, що звинувачення суду обґрунтовані. І навпаки, у центральних і західних областях, порівняно, частіше зустрічається думка, що звинувачення необґрунтовані. Регіональні розбіжності свідчать про те, що установки респондентів залежать від їхніх політичних прихильностей, тобто є політично заангажованими... Серед електорату Партії регіонів, КПУ і партії "Сильна Україна" переважна більшість переконані в обґрунтованості звинувачень, висунених судом проти Ю.Тимошенко. Серед прибічників опозиційних партій націонал-демократичного спрямування частіше трапляються респонденти, хто не вірить в обґрунтованість звинувачень. Зокрема, майже увесь електорат ВО "Батьківщина" переконаний в невинності Тимошенко", - відзначається в звіті.

Крім того, в межах дослідження респондентам задалися питання: "Як Ви вважаєте, з якої причини Ю.Тимошенко можуть звільнити від кримінальної відповідальності"?. Найчастіше (у 33% випадків) респонденти висловлювали думку, що Ю.Тимошенко можуть відпустити на волю внаслідок тиску західних країн. Немало (22,3%) опитаних припустили, що Ю.Тимошенко можуть звільнити від карної відповідальності внаслідок політичних домовленостей між владою і самою Ю.Тимошенко. Порівняно менше висловлювали точки зору, що Ю.Тимошенко відпустять через відсутність доказів провини (такий варіант вказали 15,0% респондентів) або внаслідок невинності Тимошенко (11,6% респондентів).

"Судовий процес не сприяв виникненню в масовій свідомості образу Юлії Тимошенко, як жертви політичних репресій, як і не сприяв росту її електорального рейтингу. У березні Тимошенко підтримували 18,8% опитаних, а в жовтні - 18,3% (серед респондентів які мають намір брати участь в президентських виборах) ", - підкреслюється в звіті Центру "Софія".

Опитування проводилося з 30 вересня по 6 жовтня цього року в 125 населених пунктах в усіх 27 регіонах України. Опитуванням було охоплено 2020 респондентів старше 18 років методом індивідуального інтерв`ю по місцю проживання респондента. Статистична погрішність не перевищує 2,2%.