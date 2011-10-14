Печерський суд відмовив профспілкам у позові до Пшонки

Печерський районний суд Києва 13 жовтня відмовив у позові Федерації профспілок України до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із засобами масової інформації ГПУ.

У повідомленні нагадується, що 8 вересня ц.р. генпрокурор В.ПШОНКА провів брифінг для засобів масової інформації про заходи ГПУ щодо захисту державного майна, яке перебуває у користуванні Федерації профспілок.

Проте посилаючись на начебто недостовірність інформації, яку оприлюднено на офіційному Інтернет-порталі Генеральної прокуратури, Федерація профспілок України звернулася до суду з позовом до генпрокурора, мотивуючи вимоги необхідністю захисту ділової репутації.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА заявив, що за наслідками перевірок органів прокуратури протягом червня-липня за фактами порушень у роботі ФПУ порушено 35 кримінальних справ, з яких 17 вже передані до суду. Посилаючись на оцінки експертів, В.ПШОНКА повідомив, що у користуванні ФПУ перебуває близько 300 об`єктів державної власності, вартість яких становить близько 8 млрд. грн.

28 вересня заступник генерального прокурора Віктор ЗАНФІРОВ повідомив, що органи прокуратури під час комплексних перевірок виявили кілька фактів незаконної передачі державного майна, яке перебуває у користуванні профспілок, на користь дочки голови ФПУ В.ХАРИ Еліни КАЛЮК.

Також В.ЗАНФІРОВ заявив, що всього органами прокуратури за час перевірки використання державного майна, яке перебуває у використанні ФПУ, бути заявлено 120 позовів про повернення держмайна, незаконно відчуженого профспілками, на суму 117 млн. грн., і 46 позовів щодо земельних ділянок загальною площею 42 га.