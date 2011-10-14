Кірєєв заявив нардепам, що в їхній зустрічі з Тимошенко немає необхідності

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КІРЄЄВ не дав дозволу народним депутатам на зустріч із лідером партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО в СІЗО.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Верховної Ради України, член партії «Батьківщина» Микола ТОМЕНКО.

За його словами, у своєму рішенні Р.КІРЄЄВ послався на те, що у такій зустрічі немає необхідності.

«Вочевидь суддя поспілкувався з представниками влади, які побоялися, щоб представники парламентської опозиції поспілкувалися з Ю.ТИМОШЕНКО, і тому ухвалив саме таке рішення. Вочевидь вони побоялися, що така зустріч небезпечна», – сказав віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, учора керівництво фракції «БЮТ-Батьківщина» звернулося до Р.КІРЄЄВА з офіційним проханням надати можливість депутатам фракції відвідати лідера «Батьківщини» Ю.ТИМОШЕНКО у Лук’янівському СІЗО. Відповідний лист підписали М.ТОМЕНКО, голова фракції Іван КИРИЛЕНКО і перший заступник голови фракції Андрій КОЖЕМ`ЯКІН.