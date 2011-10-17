Хара вже напротестувався

Представники профспілок завершили свою акцію з нагоди дня боротьби з бідністю на Майдані Незалежності в Києві.

Як повідомляв УНІАН, представники профспілок провели мітинг під будівлею Кабінету міністрів України, пройшли повз приміщення Верховної Ради, а потім вулицями Шовковичною та Лютеранською колоною пройшли повз приміщення Адміністрації Президента.

Мітингувальники скандували: «Бідності ні!» та «Гідну зарплату!».

Після цього учасники акції спустилися на вулицю Хрещатик, і на Майдані Незалежності завершили свою акцію.