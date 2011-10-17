Хара вже напротестувався
13:11, 17 жовтня 2011Політика
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На Банковій скандували: «Бідності ні!»
Представники профспілок завершили свою акцію з нагоди дня боротьби з бідністю на Майдані Незалежності в Києві.
Як повідомляв УНІАН, представники профспілок провели мітинг під будівлею Кабінету міністрів України, пройшли повз приміщення Верховної Ради, а потім вулицями Шовковичною та Лютеранською колоною пройшли повз приміщення Адміністрації Президента.
Мітингувальники скандували: «Бідності ні!» та «Гідну зарплату!».
Після цього учасники акції спустилися на вулицю Хрещатик, і на Майдані Незалежності завершили свою акцію.
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