Наливайченко бачить, що у владі закріплюються антиукраїнські сили

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО закликає патріотів єднатися перед загрозою антиукраїнських сил.

Як повідомляє прес-служба партії, про це він заявив, відкриваючи пам`ятник «Палаючому повстанцю» у селі Рукомиш на Тернопільщині.

«Тільки об`єднавши усі проукраїнські сили навколо конкретної програми дій, ми зможемо добитися нашої перемоги - побудови достойної Української держави, про яку мріяли наші герої, і в якій буде комфортно жити усім українцям», - підкреслив він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО закликав патріотів єднатися перед загрозою антиукраїнських сил, які закріплюються у владі.

«Нам, нинішнім, варто пам`ятати, що великий гріх перед пам`яттю полеглих героїв зараз легковажити принциповою позицією, мовчати, коли антиукраїнські сили починають піднімати голову у нашій країні», - заявив голова політради партії.

Говорячи про відкриття пам’ятника, В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив: «Кожна нація має пам`ятати та вшановувати своїх героїв, особливо коли мова йде про тих людей, які йшли до кінця і залишили це життя непідкореними ворогом».

«Якщо у нації є такі герої, як «палаючий повстанець», які готові покласти за Україну своє життя, значить у неї є перспектива та майбутнє», - підкреслив він.

*** Пам`ятник «Палаючому повстанцю» у селі Рукомиш встановлено на честь бійця УПА, мешканця села Рукомиш Юрія Михайлецького, який із 1947 до 1967 року переховувався від НКВС у криївці, облаштованій у скелі біля Свято-Онуфріївського храму. Коли ж його виявили, чоловік вчинив самоспалення.