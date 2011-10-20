БЮТ збирає кримінальне досьє на нинішню владу

БЮТ ініціював створення Національної комісії з розслідувань злочинів проти економічної незалежності України та Національної комісії з розслідувань злочинів проти економічної безпеки України, порушення прав і свобод її громадян та руйнування демократичних засад держави.

Про це повідомив народний депутат України, член фракції «Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина» Роман ЗАБЗАЛЮК, повідомили УНІАН у прес-службі фракції.

Він також повідомив, що Ініціатива створення належала Блоку Юлії Тимошенко та партії Батьківщина і була активно підтримана активістами Комітету опору диктатурі. Найближчим часом буде оголошено про початок діяльності цієї комісії та повідомлено про конкретні факти порушення Конституції України, її законів, прав та свобод громадян України, про економічні злочини. Також будуть вказані конкретні особи, які допустили або ініціювали такі порушення.

«Мої колеги по фракції та інших опозиційних сил не маємо ілюзій відносно належної реакції з боку цієї влади на чисельні факти правопорушень та фактичних злочинів з боку так званих правоохоронців. Мова йде не лише про намагання перешкодити святкуванню громадянами Дня Незалежності. Ми будемо ретельно аналізувати усі факти порушення прав громадян правоохоронцями з моменту приходу до влади кримінальної олігархії», - заявив депутат.

Р.ЗАБЗАЛЮК також наголосив, що факти які будуть встановлені новоствореною ТСК з розслідування протиправних дій працівників МВС 24 серпня будуть додані до уже зібраних матеріалів, на основі яких буде працювати Національна комісія з розслідування злочинів режиму проти демократичних основ та національної безпеки держави. Він також зазначив, що Комісією буде сформовано список осіб, відповідальних за протиправні дії, як з представників органів виконавчої влади, так і законодавчого органу.

«Ці списки ми будемо вкрай ретельно готувати, з відповідним доказовим фактажем, документально обґрунтовані і будемо звертатись до міжнародних організацій, країн ЄС з проханням обмежити в’їзд цим особам на територію їх держав», - наголосив Р.ЗАБЗАЛЮК.

«Підстав для діяльності такої комісії безліч: у економічній, бюджетній сфері, знищення соціальних прав громадян і, врешті-решт, розбазарювання владою, на чолі з ЯНУКОВИЧЕМ, національних ресурсів. Не кажучи вже про повну руйнацію судової, законодавчої гілок влади, антиконституційну діяльність, політичні репресії та переслідування неугодних, використання правоохоронних органів як репресивного апарату», - заявив народний депутат.

«Переконаний, що на даному етапі аналіз та систематизація чисельних фактів злочинних дій режиму дасть усі підстави для надання такій Комісії державного статусу, після неодмінної перемоги демократичних сил країни. А це, у свою чергу, буде застерігаючим фактом для бажаючих у майбутньому зраджувати національні інтереси заради особистої вигоди», - наголосив Р.ЗАБЗАЛЮК.