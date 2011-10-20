Янукович відвідає Брюссель у середині листопада?

Євросоюз надіслав президенту України Віктору Януковичу запрошення відвідати з офіційним візитом Брюссель у середині листопада. Про це ZN.UAповідомили джерела в зарубіжному дипкорпусі.

У той же час, у представництві Єврокомісії в Україні ZN.UA цю інформацію не підтвердили, нагадавши, що ЄС вирішив відкласти візит В.Януковича до Брюсселя до того моменту, «поки в Україні не будуть створені необхідні політичні умови».

У МЗС України і в адміністрації президента цю інформацію також не змогли ані підтвердити, ані спростувати.

Разом з тим у представництві Єврокомісії в Україні ZN.UA підтвердили інформацію про те, що наступного тижня Київ відвідає керуючий директор Служби зовнішніх дій з питань Європи та Центральної Азії Мирослав Лайчек. Метою візиту європейського дипломата є участь у запланованому на 26 жовтня засіданні спільного комітету Україна-ЄС.

Окрім того, в рамках візиту М.Лайчека до Києва буде проведено черговий раунд перемовин щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС, невід`ємною частиною якої є створення зони вільної торгівлі (ЗВТ).

Засідання спільного комітету Україна-ЄС зазвичай проходить у червні-липні, проте цього року його відклали у зв`язку з відпусткою прем`єр-міністра Миколи Азарова.