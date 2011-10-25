Янукович у Бразилії домовився про спільні бізнес-форуми

Україна і Бразилія домовилися про започаткування спільних бізнес-форумів, які будуть проводитися в обох країнах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це Віктор ЯНУКОВИЧ заявив після українсько-бразильських переговорів.

«Перший бізнес-форум, ми домовилися, пройде на території Бразилії за участі великого бізнесу, представників державного сектора, а також губернаторів двох країн», – сказав він.

За словами президента, сторони також докладно обговорили перспективи українсько-бразильської співпраці у сфері енергетики, зокрема відновлювальної. «Переконаний: співробітництво наших країн на цьому напрямі є доволі перспективним», – заявив В.ЯНУКОВИЧ.