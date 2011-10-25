Янукович у Бразилії домовився про спільні бізнес-форуми
19:07, 25 жовтня 2011Політика
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Повідомляє прес-служба
Україна і Бразилія домовилися про започаткування спільних бізнес-форумів, які будуть проводитися в обох країнах.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це Віктор ЯНУКОВИЧ заявив після українсько-бразильських переговорів.
«Перший бізнес-форум, ми домовилися, пройде на території Бразилії за участі великого бізнесу, представників державного сектора, а також губернаторів двох країн», – сказав він.
За словами президента, сторони також докладно обговорили перспективи українсько-бразильської співпраці у сфері енергетики, зокрема відновлювальної. «Переконаний: співробітництво наших країн на цьому напрямі є доволі перспективним», – заявив В.ЯНУКОВИЧ.
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