Томенко: держбюджет написаний в інтересах кількох регіонів

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО закликав місцеві громади активно включитися і захищати свої бюджетні права.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав під час прес-конференції у Хмельницьку.

М.ТОМЕНКО назвав проблемним проект держбюджету на 2012 рік, оскільки, за його словами, «проект бюджету у першому читанні не просто написаний в інтересах влади чи великого бізнесу, а написаний, на жаль, в інтересах кількох регіонів і не враховує необхідність справедливого і відповідного фінансування всіх регіонів України».

Для прикладу М.ТОМЕНКО зазначив, що якщо говорити про обсяг субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (йдеться про додаткові субвенції для розвитку регіонів, які стосуються передовсім соціальної інфраструктури, шкіл, лікарень, доріг, ФАПів, спортивних об’єктів тощо), то він є досить нерівномірним. За словами віце-спікера, Хмельницька область – поодинока область, на яку не виділено жодної гривні. При цьому більше як 150 млн. грн. виділено на Донецьку область, понад 100 млн. – на Одеську, близько 50 млн. – на Луганську. При цьому на Полтавську – 11 млн. грн., Львівську – 12 млн. грн., Тернопільську – 5 млн. грн. тощо.

Тому М.ТОМЕНКО закликав місцеву громаду активно включитися і захищати свої права в остаточній версії бюджету.

Віце-спікер також заявляє, що опозиція ініціюватиме реальне громадське обговорення законопроекту про ринок землі, переконуючи в неготовності і складності земельної реформи: «Сьогодні псевдообговорення та соціальна реклама, яка з’явилася на телебаченні про те, що всі готові до продажу землі, є самообманом влади», - зауважив він.

За словами М.ТОМЕНКА, суспільство не лише не готове до цього, а взагалі не розуміє, якими будуть правила гри на ринку землі: «Законопроект, який зареєстрований у Верховній Раді і на якому наполягає Президент, фактично ніде реально не обговорюється, і більшість не знає його положень».

«Я неодноразово виступав з ідеєю, що якщо хтось (Президент, прем’єр-міністр чи хтось з голів обласних адміністрацій) хоче невідкладно запровадити ринок землі, хай це зробить в своєму районі, місті чи області, і ми подивимося які проблеми, які наслідки може викликати вся ця історія», - додав він.

На думку М.ТОМЕНКА, якщо розподіл землі відбуватиметься несправедливо і непродумано, то це може не лише спонукати «суспільство йти на владу, а й спонукати брата йти на брата... Країна не готова до цього кроку, і треба провести реальні, а не бутафорні обговорення земельної реформи», - додав він.