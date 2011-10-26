Адвокати Луценка розсердили прокурорів

Законодавством передбачено механізм заміни захисників, якщо вони систематично не з’являються на судові засідання.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, на цьому наголосив державний обвинувач Дмитро ЛОБАНЬ у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, коментуючи перебіг розгляду справи у Печерському районному суді Києва.

«Захисники своєю відсутністю уже вдруге на цьому тижні зривають судове засідання, що набуває ознак систематичності. А це вже є порушенням правил адвокатської етики, адже адвокат, взявши на себе зобов’язання щодо захисту, повинен бути присутнім на кожному судовому засіданні», - сказав Д.ЛОБАНЬ.

Прокурор наголосив, що у подібних випадках чинним законодавством передбачено механізм заміни захисника.

У ГПУ нагадали, що адвокати аргументували свою відсутність у суді тим, що вони одночасно захищають кількох підзахисних, судові засідання у справах яких відбуваються у ті ж дні, що і стосовно Ю.ЛУЦЕНКА.

У свою чергу, прокурор Віктор КЛИМЕНКО вважає, що адвокати мають усі необхідні можливості регулювати дане питання, ніхто не змушує їх приймати на себе захист великої кількості підсудних.

Щодо пропозиції захисників створити графік судових засідань, він зазначив: «Суд має необхідні знання і досвід їх практичного застосування для того, щоб регулювати і керувати судовим розглядом відповідно до вимог Закону, і не потребує для цього жодних підказок».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 жовтня, Печерський райсуд Києва вкотре відклав розгляд справи Ю.ЛУЦЕНКА через відсутність на засіданні захисників.